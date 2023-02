In queste ore, Honor Magic 5 Lite è stato lanciato oggi sul mercato europeo. Il device si configura come il successore del Magic 4 Lite lanciato lo scorso anno. Dal punto di vista delle sinergie interne all’azienda cinese, il device che arriverà anche nel nostro Paese nasce come la versione internazionale dello smartphone X9a disponibile in Malesia.

L’Honor Magic 5 Lite vanta uno schermo OLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e un ritaglio per fotocamera centrato. Dispone di un pannello a 10 bit, un refresh rate di 120Hz, una luminosità massima di 800 nit e uno scanner di impronte digitali integrato. Lo smartphone ha un’isola di fotocamere circolare non sporgente che impreziosisce il pannello posteriore.

Il comparto fotografico è basato su una tripla fotocamera posteriore. La configurazione comprende un sensore principale da 64MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e un’unità macro da 2MP. Per quanto riguarda il sensore anteriore, il produttore ha scelto una soluzione da 16MP.

Honor Magic 5 Lite si prepara al debutto ufficiale, tanta qualità e potenza ad un prezzo molto interessante

Il SoC di Honor Magic 5 Lite è il Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 6GB di RAM e 128GB di storage interno. È inoltre presente una tecnologia di espansione virtuale della RAM che aggiunge ulteriori 5GB al sistema. La batteria da 5.100mAh permette grande autonomia, anche grazie alla tecnologia di ricarica rapida a 40W.

Per quanto riguarda il software, viene fornito con Magic UI 6.1 basato su Android 12. Le opzioni di connettività sull’Honor Magic 5 Lite includono 5G, 4G, WiFi, Bluetooth 5.1 senza dimenticare la porta USB-C e jack per cuffie da 3,5 mm.

Il prezzo di lancio di Honor Magic 5 Lite è di 379 euro ed è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Emerald Green e Titanium Silver. Lo smartphone sarà disponibile per il pre-ordine in Francia a partire dal 20 febbraio. Restiamo in attesa di maggiori dettagli per il nostro Paese.