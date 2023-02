DJI Air 2S è un drone che non necessita di presentazioni, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, con la possibilità comunque di accedervi ad un prezzo fortemente scontato su Amazon, oltre 200 euro in meno sull’acquisto della versione More Fly Combo.

DJI Air 2S, il drone perfetto al giusto prezzo

I droni DJI sono universalmente riconosciuti come i migliori del mercato, per questo motivo nel momento in cui Amazon decide di scontare un modello tra i tanti disponibili, si scatenano gli appassionati del genere. Attualmente risulta essere in promozione il bellissimo DJI Air 2S, un drone che può essere considerato quasi un medio di gamma, il quale presenta tutte le caratteristiche e le funzionalità di base: registrazione video in 5.4K, gimbal a 3 assi super stabilizzato, autonomia elevata e altro ancora.

La versione che Amazon ha deciso di porre in promozione è la cosiddetta fly more combo, in altre parole inclusi nel prezzo troviamo anche una serie di accessori altrimenti esclusi: eliche di ricambio, caricabatterie multiplo e 2 batterie sostitutive (per un totale di 3), solamente per citarne alcuni.

In vendita originariamente ad un listino di 1299 euro, il prodotto in questione viene scontato del 15% (pari a 200€), per un valore finale che corrisponde esattamente a 1099 euro. Se volete acquistarlo dovete PREMERE QUESTO LINK diretto ad Amazon.