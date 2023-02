In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha proposto diverse novità interessanti. Oltre alle nuove offerte della gamma Italy, in particolare, l’operatore ha da poco reso disponibile la nuova gamma di offerte AloTurka. Queste offerte includono anche minuti di chiamate verso i numeri della Turchia.

Lycamobile, arrivano le nuove offerte AloTurka con minuti verso la Turchia

L’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha da poco reso disponibile la nuova serie di offerte AloTurka. Questa nuova serie di offerte include anche minuti di chiamate verso i numeri della Turchia. Si tratta di tre offerte, denominate rispettivamente AloTurka S, M e L.

L’offerta AloTurka S, in particolare, include ogni mese 15 GB di traffico dati, 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 40 minuti verso i numeri fissi e mobile della Turchia, 300 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea e minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile. Il costo da pagare è di 9,99 euro al mese.

L’offerta AloTurka M, invece, offre un quantitativo maggiore di traffico dati pari a 35 GB. L’offerta in questione include poi sempre tutto ciò che include la precedente offerta. Il costo per il rinnovo mensile questa volta è però di 11,99 euro. L’offerta AloTurka L, infine, è l’offerta che offre di più. Include infatti 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati verso i numeri fissi e mobile nazionali, 100 minuti verso la Turchia, 1000 minuti verso i paesi dell’Unione Europea e minuti ed SMS illimitati verso i numeri Lycamobile. Il costo per il rinnovo mensile, in questo caso, è di 14,99 euro.