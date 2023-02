L’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha da poco reso disponibile una nuova promozione. In particolare, per tutti i nuovi clienti sarà possibile avere un quantitativo maggiore di traffico dati per navigare. Gli interessati dovranno però attivare una delle offerte Italy Pink, Italy Gold e Italy White.

Lycamobile, per i nuovi clienti più giga per navigare con queste offerte

Per tutti i nuovi clienti dell’operatore Lycamobile sarà possibile usufruire di un maggiore quantitativo di traffico dati per navigare in tutta tranquillità. Come già accennato, però, gli utenti che passeranno all’operatore virtuale dovranno necessariamente attivare una delle tre offerte Italy Pink, Italia Gold e Italy White.

Con la nuova promozione, gli utenti potranno quindi usufruire ogni mese rispettivamente di 50, 150 e 200 GB di traffico dati. Si tratta di un aumento davvero interessante. Le precedenti versioni, infatti, includevano rispettivamente 15, 50 e 100 GB. La velocità massima della navigazione arriva fino a fino a 60 Mbps sia in download che in upload.

Nello specifico, l’offerta Italy Pink include ogni mese anche 200 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti. Il costo è di 6,99 euro al mese. L’offerta Italy Gold include invece minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è di 9,99 euro al mese. Anche l’offerta Italy White include poi minuti ed SMS illimitati verso tutti, ad un costo però di 11,99 euro al mese.

Insomma, si tratta di un’occasione molto interessante, soprattutto per coloro che avevano già intenzione di passare all’operatore virtuale Lycamobile. Ricordiamo però che questa promozione sarà valida soltanto fino al prossimo 28 febbraio.