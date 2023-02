Il mese di febbraio sarà particolarmente ricco di sfide per la Serie A oltre che per la Champions League. Proprio oggi, infatti, si riaccendono le luci del massimo torneo calcistico in Europa con Milan, Inter e Napoli ancora impegnate per gli ottavi di finale. Il doppio pacchetto di DAZN e Sky sarà determinante per la la visione integrale di campionato e Champions.

Sky e DAZN, il nuovo ticket tra le due pay tv

DAZN assicura a tutti gli abbonati la copertura totale della Serie A, con tutte le partite spalmate sui diversi giorni della settimana. Sky, invece, oltre che tutta la Champions League, prosegue nel suo schema classico dell’ultimo anno e mezzo con la disponibilità di tre partite per ogni turno per la Serie A.

A differenza della scorsa stagione, però, le due pay tv hanno siglato un importante accordo commerciale. In aggiunta alla primaria partnership con TIM, infatti, DAZN ha deciso di unire anche un accorso con la tv a pagamenti più popolare in Italia.

Tutti coloro che hanno a loro disposizione il decoder di nuova generazione della tv satellitare, Sky Q, potranno accedere all’app di DAZN senza spegnere il dispositivo satellitare. Tra le diverse app di Sky Q, infatti, risulta ora anche quella per la streaming tv.

Sempre i clienti della piattaforma satellitare potranno ora accedere al canale ZONA DAZN, alla posizione 214 del telecomando. Su questo canale saranno disponibili i migliori contenuti della tv streaming (tra cui tutte le partite di Serie A). Per attivare la visione di questo canale, gli utenti dovranno aggiungere un extra all’abbonamento, per un totale di 5 euro al mese.