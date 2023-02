CoopVoce lancia l'offerta da 150GB quasi gratis, distrutta Vodafone

Sembrano essere ormai le ultime battute per sottoscrivere la nuova offerta del celebre gestore che da tempo riesce ad essere uno dei più apprezzati. Chiaramente stiamo parlando di CoopVoce, il quale con le sue promozioni appartenenti alla solita linea EVO sta dando grande dimostrazione di integrità ma soprattutto continuità nel suo lavoro.

Da diversi utenti questo viene riconosciuto come il provider più influente del momento, nonostante si tratti di un gestore virtuale e non di uno dei più blasonati di sempre. La sua grande perspicacia nel capire il momento in cui intromettersi e rubare utenti alla concorrenza è stata epocale: più volte le offerte di CoopVoce sono stati in grado di portare le persone a decidere di cambiare gestore.

CoopVoce suscita l’interesse del pubblico grazie alle sue offerte Evo ed in particolare grazie all’ultima proposta della linea

Questa volta sembrerebbe esserci una grande ragione per arrivare a far parte della grande famiglia del celebre provider virtuale. Una su tutte e l’ultima chiamata per sottoscrivere la nuova e grande offerta della linea EVO. Si tratta della EVO 150, promozione che ogni mese consente di avere il massimo per un prezzo davvero accessibile. Inoltre è previsto un bonus di 40 € se passate in due in CoopVoce, proprio per San Valentino, ovvero oggi, data della scadenza della promo.

Ricordiamo che l’offerta che è disponibile già da qualche giorno, include al suo interno il meglio. Ci sono infatti minuti senza limiti per le chiamate, 1000 messaggi verso tutti ma soprattutto 150 giga per connettersi al web utilizzando il 4G. Il prezzo è di 8,90 € al mese ed avete fino a stasera a mezzanotte per sottoscriverla.