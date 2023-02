Lo scorso 10 febbraio 2023 l’operatore virtuale CoopVoce ha lanciato la nuova promozione Evolve, in occasione della festa di San Valentino. Gli utenti che attiveranno l’offerta Evo in coppia riceveranno un bonus.

La promozione è disponibile esclusivamente online ed è dedicata a tutti gli utenti che, in coppia, decidono di cambiare operatore passando a CoopVoce. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce lancia la promo per San Valentino

Per usufruire dell’iniziativa, è necessario fare richiesta di portabilità entro il 14 Febbraio 2023, inserire il numero di telefono dell’altro membro della coppia nel campo “Codici promozionali” e assicurarsi che anch’esso faccia lo stesso con il proprio numero quando effettua la richiesta di attivazione. Completati questi passaggi e una volta che entrambe le portabilità saranno andate a buon fine, si riceveranno 20 euro di traffico telefonico su ogni linea portata, per un totale di 40 euro di bonus.

Per ottenere il credito bonus sulle due linee mobili, è necessario ultimare il processo di portabilità per entrambi i membri della coppia entro e non oltre il 28 Febbraio 2023.​ Si specifica inoltre che il traffico bonus, erogato entro il 16 Marzo 2023, non è rimborsabile in caso di cessazione della linea e non può essere trasferito in caso di portabilità del numero. ​

Come già accennato, questa nuova promozione dedicata a San Valentino è valida con le offerte della gamma Evo, quindi Evo Voce & SMS a 4.90 euro al mese, Evo 30 a 6.90 euro al mese ed Evo 150 a 8.90 euro al mese. Per scoprirle nel dettaglio vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.