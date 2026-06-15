Empulse, la demo arriva in anticipo su Steam: niente microtransazioni

La demo di Empulse è arrivata prima del previsto. Gli sviluppatori hanno deciso di pubblicarla su Steam con un giorno di anticipo rispetto al via dello Steam Next Fest, così chi vuole provarla può farlo già adesso. Una mossa pensata per raccogliere impressioni in tempo, prima che il gioco approdi in Accesso Anticipato, fissato per il 24 giugno 2026. L’idea di fondo è semplice e il team la ribadisce senza troppi giri di parole. Vogliono costruire il gioco insieme a chi lo gioca, partendo proprio dai feedback che arriveranno in queste settimane di prova.

Cosa aspettarsi dalla demo

Nei prossimi giorni gli autori promettono di svelare altri dettagli sui contenuti della demo e sulle novità in arrivo durante lo Steam Next Fest. Il filo conduttore resta sempre lo stesso, ovvero lavorare gomito a gomito con la community. Non un dettaglio messo lì per fare scena, ma una scelta che secondo loro condizionerà davvero il modo in cui il progetto crescerà. La decisione di puntare sull’Accesso Anticipato nasce proprio da qui. Per gli sviluppatori la versione migliore di Empulse può venire fuori solo con l’aiuto dei giocatori. “Dal primo giorno saremo nel gioco insieme alla community, leggendo i feedback e pubblicando aggiornamenti con regolarità sulla base di ciò che emergerà dall’esperienza dei giocatori”, hanno spiegato.

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Sviluppo guidato dai giocatori, senza microtransazioni

L’approccio è interessante perché ribalta un po’ le logiche solite. Niente roadmap rigida da seguire alla lettera, ma priorità alle richieste di chi gioca. Nuove modalità, mappe, armi, mech e stili di gioco verranno aggiunti e ritoccati strada facendo, anche grazie ai suggerimenti raccolti. Il bilanciamento verrà aggiornato osservando il comportamento dei giocatori, con spiegazioni aperte dietro ogni modifica fatta. Il team ha promesso pure trasparenza totale per tutto il periodo dell’Accesso Anticipato. “Condivideremo ciò su cui stiamo lavorando, quello che abbiamo deciso di rimandare e gli aspetti che stiamo ancora valutando, così che possiate contribuire a plasmare il gioco prima del rilascio definitivo”, hanno aggiunto.

Poi c’è un punto che farà piacere a molti. Al lancio dell’Accesso Anticipato Empulse non avrà alcun negozio interno, nessun battle pass e neppure microtransazioni. Gli elementi cosmetici si otterranno soltanto giocando, attraverso il sistema di progressione, gli eventi e le attività chiamate Gigs. Qualche eccezione gratuita resta, come i Twitch Drops e gli incentivi legati all’aggiunta del gioco alla lista dei desideri. Vale la pena ricordare che Empulse arriva dagli autori di Splitgate 2 e prende ispirazione da Titanfall, un mix che già da solo ha fatto drizzare le antenne a parecchi appassionati di sparatutto. “Abbiamo portato il gioco fino a questo punto. Il resto lo costruiremo insieme”, hanno concluso gli sviluppatori.