Linux 7.1 disponibile in versione stabile: ecco tutte le novità

Linux 7.1 è arrivato in versione stabile e lo ha annunciato direttamente Linus Torvalds, che con questo passaggio ha chiuso il ciclo di sviluppo e aperto la finestra di merge per la prossima release. Niente sorprese particolari nell’ultima settimana di lavoro, anzi, il quadro raccontato da Torvalds è quello di un rilascio tranquillo, senza modifiche delicate o segnali preoccupanti. Come sempre però vale la pena ricordare una cosa: il nuovo kernel non comparirà di colpo su tutti i computer. Le distribuzioni dovranno integrarlo, testarlo e poi distribuirlo attraverso i loro canali, con tempi che cambiano parecchio tra i progetti rolling release, quelli più prudenti e le versioni a lungo supporto.

La fase finale dello sviluppo si è concentrata soprattutto su aggiornamenti minori ai driver GPU, alla rete, all’audio e ad altri sottosistemi. Ci sono poi correzioni per il networking, gli strumenti di tracing e una serie di fix sparsi qua e là. Nell’elenco rientrano interventi su USB, I/O, memoria, RDMA, virtualizzazione e driver grafici, con sistemazioni per bug vari, memory leak, use-after-free e altri problemi interni che l’utente comune nemmeno si accorge esistano.

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NTFS, CPU e GPU: cosa cambia davvero

Una delle novità più interessanti riguarda il supporto NTFS, prezioso per chi usa Linux affiancato a Windows, collega dischi esterni formattati con il file system di Microsoft oppure lavora in dual boot. Il nuovo driver integrato nel kernel punta a gestire meglio queste unità, soprattutto in lettura e scrittura, riducendo la necessità di affidarsi a soluzioni esterne. Tra le altre novità tecniche compare Intel FRED, pensato per spingere le prestazioni su Panther Lake e sulle future CPU del produttore, insieme agli aggiornamenti per le GPU Intel Arc Battlemage e ad alcuni interventi dedicati a vecchie schede AMD Radeon.

Attenzione però a non farsi illusioni: non parliamo di un aumento generalizzato delle prestazioni valido per qualsiasi PC. I vantaggi dipendono dall’hardware che si ha sotto mano, dai driver coinvolti e dalla distribuzione che integrerà il kernel. Sul fronte grafico si citano interventi su amdgpu, i915, virtio e altri componenti DRM. Non mancano poi le modifiche legate agli ambienti virtualizzati e agli hypervisor, con riferimenti a mshv, vmbus e Hyper-V. Insomma, il ritratto classico di un kernel maturo: tante piccole correzioni distribuite su sottosistemi diversi, spesso invisibili ma fondamentali per stabilità, compatibilità e supporto alle piattaforme più recenti.

Conviene installarlo subito?

Per chi sta già usando una distribuzione Linux senza intoppi, Linux 7.1 non è un aggiornamento da rincorrere a tutti i costi. Nella maggior parte dei casi la mossa più ragionevole è aspettare che arrivi tramite i repository ufficiali. Fedora e altri sistemi più aggiornati potrebbero riceverlo prima, mentre distribuzioni come Debian potrebbero metterci molto di più o addirittura non inserirlo nelle versioni già stabili.

Il discorso cambia per chi ha provato Linux su hardware recente o un po’ particolare e si è ritrovato con periferiche non riconosciute, prestazioni grafiche deludenti o grane nella gestione dei dischi. In situazioni del genere una distribuzione basata su questo kernel potrebbe davvero migliorare le cose, soprattutto se il problema era legato a driver ancora acerbi o a componenti entrati solo ora nel ciclo di supporto.