Meccha Chameleon supera 1 milione di copie in pochi giorni

Meccha Chameleon ha superato il milione di copie vendute, e a dare la notizia è stato direttamente lo sviluppatore, lemorion1224. Considerando che il gioco è arrivato sul mercato il 10 giugno 2026 e che dietro c’è un team davvero piccolo, parliamo di un traguardo notevole, forse uno dei più sorprendenti di questo periodo. I numeri raccontano una corsa rapidissima. Venerdì 12 giugno erano state annunciate 500.000 copie vendute. Nel giro di appena due giorni se ne sono aggiunte altrettante, portando il totale oltre quota un milione. Una crescita che lascia un po’ a bocca aperta, soprattutto se si pensa alle dimensioni ridotte del progetto.

Il fenomeno nato sui social

Il merito di tutto questo va in buona parte agli streamer, che hanno preso il gioco e lo stanno portando in diretta con un entusiasmo contagioso. È una dinamica che si è già vista altre volte, basti pensare a casi come R.E.P.O. o Peak. Certi titoli funzionano benissimo davanti a una telecamera, le loro meccaniche si prestano a momenti divertenti e imprevedibili, e questo basta a farli decollare. Meccha Chameleon rientra esattamente in questa categoria. Non è un prodotto particolarmente curato, eppure è riuscito a conquistare il pubblico proprio grazie a quel tipo di passaparola che nasce sulle piattaforme di streaming. A proposito di R.E.P.O., il suo successo aveva colto di sorpresa gli stessi sviluppatori, che solo col tempo hanno imparato a gestire una popolarità arrivata quasi all’improvviso. Una storia che ricorda da vicino quella che sta vivendo ora lemorion1224.

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Pregi e difetti di Meccha Chameleon

Va detto che il gioco non è privo di problemi, e la lista è abbastanza lunga. Manca un sistema di ban, ci sono exploit che possono rompere completamente l’esperienza, alcune impostazioni non funzionano come dovrebbero. A questi si aggiungono l’impossibilità di personalizzare i controlli, la musica di sottofondo che resta bloccata e una certa legnosità in vari aspetti del gameplay. Difetti evidenti, insomma, che però finora non hanno frenato la corsa alle vendite.

Ma di cosa parliamo esattamente? Meccha Chameleon è un curioso simulatore di nascondino PvP dalle regole davvero essenziali. Un team si nasconde, l’altro cerca, e l’obiettivo è scovare tutti i giocatori nascosti prima che scada il tempo. Il tocco originale sta nel modo di mimetizzarsi: per sparire dalla vista bisogna dipingere il proprio corpo così da fondersi con lo scenario circostante.

È proprio questa semplicità, unita a un pizzico di follia, a rendere il titolo così adatto alle dirette. Le partite diventano momenti di puro caos, perfetti da guardare e da commentare, ed è facile capire perché tanti creatori di contenuti lo abbiano adottato così velocemente. Un esempio in più di come, oggi, il successo di un videogioco possa passare tanto dalla qualità tecnica quanto dalla capacità di intrattenere chi sta dall’altra parte dello schermo.