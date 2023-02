Il colosso sudcoreano Samsung ha finalmente svelato i suoi nuovi smartphone top di gamma, ovvero i nuovi Samsung Galaxy S23. Nonostante questo, l’azienda dovrebbe annunciare a breve anche i nuovi smartphone di fascia media della serie Galaxy A. Stiamo parlando dei prossimi Samsung Galaxy A54 e Samsung Galaxy A34. Nel corso delle ultime, in particolare, sono emersi quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita ufficiali per l’Europa.

Samsung Galaxy A53 e Samsung Galaxy A34, ecco i prezzi per l’Europa

Manca ormai poco tempo all’arrivo ufficiale dei nuovi smartphone di fascia media di Samsung, dopo il debutto dei nuovi top di gamma della serie Galaxy S23. Arriveranno infatti a breve i nuovi Samsung Galaxy A54 e Samsung Galaxy A34.

Come già accennato, in queste ore il sito web Appuals ha rivelato quelli che dovrebbero i prezzi di vendita ufficiali per il mercato europeo. Stando a quanto rivelato, il Samsung Galaxy A34 nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage dovrebbe avere un prezzo compreso tra 410€ 430€. La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage dovrebbe invece avere un costo compreso tra 470€ e 490€. Un prezzo quindi leggermente superiore rispetto a quello del predecessore che costava 370€. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere Silver, Violet, Lime e Graphite.

Samsung Galaxy A54, invece, dovrebbe avere un costo compreso tra 530€ e 550€ nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, dovrebbe avere un costo compreso tra 590€ e 610€. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere White, Lime, Violet e Graphite.