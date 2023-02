Tinder, membri potranno avere un controllo maggiore con nuove funzioni di sicurezza

Sono arrivate diverse nuove funzioni che potranno in un certo qual modo implementare la già estremamente sviluppata piattaforma di Tinder. La dating app più famosa si aggiorna quindi con alcune interessanti funzionalità che potranno contribuire alla sicurezza degli utenti ma soprattutto alla loro privacy e sicurezza. Questo contribuirà a rendere ancora più ampio il distacco con le concorrenti nel mondo delle applicazioni mobili.

“Su Tinder ogni punto di contatto è stato creato pensando alla sicurezza, ma abbiamo capito che i membri non sono sempre consapevoli delle feature attualmente esistenti, di come usarle o di come sentirsi al sicuro quando portano una conversazione al di fuori dell’app,” queste le parole di Rory Kozoll, Vice President di Product, Integrity di Tinder. “Lavoriamo continuamente con partner esperti per espandere le nostre funzioni di sicurezza e per impegnarci ad aiutare coloro che approcciano gli appuntamenti online, per far sì che nascano relazioni sicure fin dall’inizio. Attraverso l’istruzione e l’informazione, il nostro obiettivo è rendere Tinder il posto più sicuro per incontrare nuove persone online.”

Queste sono alcune delle nuove funzioni in arrivo: