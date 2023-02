Uno dei maggiori problemi con cui tutte le famiglie italiane devono tirare i conti al giorno d’oggi è costituito senza alcun dubbio dalla crisi energetica che sta colpendo sia la nostra nazione che tutta l’Europa, il conflitto tra Russia e Ucraina ha infatti portato a una corsa al rialzo dei prezzi della materia energia, la quale si è tradotta in un aumento delle bollette a dir poco incredibile senza precedenti.

Questo rialzo speculativo ha colpito anche i carburanti al punto che benzina e diesel hanno raggiunto prezzi al litro mai visti prima obbligando il governo italiano a intervenire rimuovendo le accise onde evitare la saturazione di tutte le famiglie della nostra penisola.

All’interno di questo contesto c’è però che ha pensato bene di provare a guadagnare dalle paure delle famiglie diffondendo comunicazioni di phishing ad hoc per la situazione.

Il nome di Enel usato indebitamente

Il nuovo sms di fishing che sta circolando in Italia ribadisce perfettamente questo concerto, quest’ultimo prendendo in prestito il nome di Enel energia avvisa la vittima di un’anomalia con i pagamenti, la letalità della comunicazione risiede nel fatto che all’interno dei campi censurati saranno presenti il vostro nome e cognome con anche il vostro indirizzo mail, elementi che daranno un tocco di veriticità ovviamente fasulla al corpo testo invogliando la vittima a cadere nella trappola con più facilità.

Onde evitare qualsiasi tipologia di problema il consiglio migliore da seguire è quello di cestinare immediatamente l’sms non appena riconosciuto, in tal modo non correrete alcun pericolo.