Nel corso delle ultime ore il produttore cinese OnePlus ha tenuto un evento di presentazione ufficiale molto importante. Durante questo evento l’azienda ha finalmente annunciato ufficialmente il suo primo tablet, ovvero oltre nuovo OnePlus Pad. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia medio-alta del mercato, viste le sue specifiche tecniche.

OnePlus annuncia ufficialmente OnePlus Pad, il primo tablet del marchio

Ora anche il produttore cinese OnePlus si è unito alle altre aziende del settore dei tablet. Come già accennato, infatti, in queste ore l’azienda ha svelato sul mercato OnePlus Pad, il suo primo tablet. Come già accennato, si tratta di un prodotto appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Le specifiche tecniche sono infatti piuttosto notevoli.

Sotto alla scocca batte ad esempio il soc MediaTek Dimensity 9000. Quest’ultimo viene poi supportato da tagli di memoria super veloci. Abbiamo fino a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Sulla parte frontale il device presenta un ampio display 11.61 pollici. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD e con una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz. Il pannello ha però un form factor insolito pari a 7:5.

L’azienda ha poi svolto un notevole lavoro nell’ottimizzazione delle cornici attorno allo schermo, raggiungendo un rapporto screen to body pari all’88,14%. Sul retro troviamo poi un originale design, con un modulo fotografico di forma circolare posto al centro dove è collocata una fotocamera da 13 MP. La batteria ha poi una grande capienza di 9510 e supporta inoltre la ricarica rapida SuperVOOC da 67W. Il tablet supporta poi diversi accessori, tra cui la keyboad e il pennino.

Il nuovo OnePlus Pad sarà presto preordinabile in Europa. Per il momento però l’azienda non ha rivelato informazioni sul prezzo ufficiale.