La ricarica wireless inversa su smartphone non è proprio una sconosciuta. La tecnologia è adottata da molti dispositivi Android ormai da svariati anni. Il primo ad accoglierla è stato il lontano Huawei Mate 20 Pro nel 2018 e Samsung non ha perso tempo proponendo l’anno successivo i suoi Galaxy S10 con ricarica inversa. Apple anche in questo caso si dimostra coerente alla sua strategia e si astiene dall’introdurre novità se non effettivamente valide.

Il colosso avrebbe dovuto lanciare i suoi primi iPhone con ricarica wireless inversa lo scorso anno con i suoi iPhone 14 ma a quanto pare dei ritardi nella messa a punto della tecnologia hanno provocato lo slittamento del debutto. Secondo 9to5mac.com, soltanto quest’anno sarà possibile conoscere per la prima volta degli iPhone con ricarica inversa.

iPhone 15 con ricarica inversa: Apple lavora alla sua tecnologia!

La fonte ritiene che Apple si trova attualmente impegnato nella messa a punto degli ultimi dettagli come l’interfaccia utente e l’inclusione di suoni e segnali che permetteranno agli utenti di capire che la ricarica wireless inversa è attiva.

Purtroppo non è ancora possibile affermare con certezza che la novità sarà disponibile su iPhone 15. Probabilmente Apple introdurrà la novità sui modelli di punta, che quest’anno potrebbero includere anche un terzo modello superiore alla versione Pro Max.

Senza alcun dubbio l’arrivo della ricarica wireless inversa sarà ben apprezzata dagli utenti, che potranno ricaricare i loro dispositivi compatibili, come Apple AirPods, semplicemente poggiandoli sul retro del loro iPhone.

Prossimamente potrebbero farsi strada maggiori informazioni sull’effettiva introduzione del sistema di ricarica sui melafonini di nuova generazione.