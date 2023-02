Honor si sta preparando per il Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) con tante novità in arrivo proprio a Barcellona. Tuttavia, il produttore sta anche coccolando i propri utenti con il debutto di una nuova edizione limitata.

In Cina, il brand ha appena presentato Honor 80 Pro nella versione Three Body Limited Edition. Questo device è direttamente ispirato dalla saga fantascientifica creata dall’autore cinese Liu Cixin intitolata “Il problema dei tre corpi“.

Se dal punto di vista hardware non sembrano esserci grandi modifiche rispetto alla versione che già conosciamo, il lato estetico è stato rivisto per dare enfasi alla collaborazione. In particolare, l’animazione di accensione sarà accompagnata dallo slogan “This is part of the program” e dalla stazione spaziale presente all’interno del romanzo. Inoltre non mancano temi, suoni e sfondi dedicati alla saga e dal taglio molto futuristico e fantascientifico.

La nuova Limited Edition di Honor 80 Pro introduce tante novità a tema Three Body, la saga fantascientifica creata dall’autore cinese Liu Cixin.

Saranno presenti anche altri elementi di richiamo come la nuova colorazione “Light Rain Meteor“. Honor la descrive questa colorazione inedita come come una luminosa meteora che attraversa un cielo stellato, portando con se il mistero dell’esplorazione di un universo senza confini.

Dal punto di vista tecnico, Honor 80 Pro può vantare un pannello OLED da 6,78 pollici dotato di risoluzione FullHD+ (pari a 2400 x 1224 pixel). Il display supporta la la regolazione della luminosità PWM ad alta frequenza a 1920Hz e una profondità di colore a 10 bit.

Il SoC scelto dal brand è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 160 megapixel a cui si affiancano una lente ultra-wide da 50MP e un sensore di profondità da 2MP. Sul frontale, invece, sono presenti due fotocamere, la principale da 50MP e una dedicata all profondità di campo da 2 megapixel.

Il sistema operativo è il MagicOS 7.0 basato su Android 13, così come la versione standard del device. Il prezzo di lancio è fissato a 4099 yuan pari a circa 560 euro al cambio. Purtroppo non sappiamo se questo modello varcherà mai i confini cinesi per debuttare anche in Europa.