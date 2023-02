Di tanto in tanto, compaiono alcuni video su YouTube che mostrano animali che cacciano prede in modi incredibili diventando virali. Di solito sono eventi casuali una tantum, ma c’è un lungo elenco di metodi sconosciuti e insoliti che gli animali usano frequentemente come metodo per cacciare. Ecco alcuni di questi animali.

Drago di Komodo

Queste bestie, a volte chiamate “coccodrilli terrestri“, sono le più grandi lucertole viventi sulla terra, crescono fino a 3 metri di lunghezza e pesano fino a 70 chilogrammi. Sono carnivori e sono noti per avere incontri fatali con gli umani, ma non preoccuparti, sono in gran parte limitati a poche isole remote dell’Indonesia, tra cui Komodo (che è essenzialmente un parco nazionale) da cui il nome dell’animale.

I Komodo cacciano in branco, ma il loro metodo per uccidere è caricare la preda e attaccarne la parte inferiore o la gola con artigli affilati e denti seghettati, provocando una rapida perdita di sangue o lacerazioni mortali. Tuttavia, una carica iniziale potrebbe non sempre portare a termine il lavoro, ferendo invece gravemente la preda, prima che il drago proceda a strappare la carne dalla sua vittima a terra e mangiarla viva.

Aquile reali

Questi rapaci hanno un’ampia varietà di scelta, tra cui scoiattoli, galli cedroni, fagiani, rettili e piccoli uccelli, ma sono diventati famosi per i loro attacchi ai cervi. Queste aquile marrone scuro dell’emisfero settentrionale hanno piedi potenti e artigli affilati che consentono loro di piombare dall’alto e afferrare prede indifese.

Tuttavia, le aquile reali sono diventate virali dopo che sono emersi video scioccanti di loro che piombano sulle capre sul bordo delle scogliere, prima di raccoglierle e lasciarle cadere deliberatamente da lontano nelle rocce sottostanti per ucciderle.

Le aquile reali si nutriranno quindi della carcassa della capra morta. Dato il peso delle capre, a volte più di 100 chilogrammi, catturarle e raccoglierle a metà volo non è un’impresa facile.

Anguilla elettrica

Ci sono pochissimi animali come le anguille elettriche quando si tratta del modo in cui cacciano, dato che utilizzano la loro insolita carica elettrica per stordire la loro preda. Le anguille elettriche di solito abitano anche acque scure e torbide, quindi il loro potere d’urto può letteralmente diventare letale in pochi secondi.

La dieta di un’anguilla elettrica è carnivora, tipicamente costituita da pesci, crostacei, insetti e piccoli vertebrati, come anfibi e rettili. L’anguilla usa il suo potere d’urto o di difesa ma anche per cacciare.

I peli sensibili al movimento dell’anguilla sul suo corpo rilevano qualsiasi cambiamento di pressione nell’acqua, che innesca un doppietto, ovvero due rapidi impulsi elettrici che colpiscono i muscoli della preda, stordendoli e infine paralizzandoli.