Down Vodafone e operatori virtuali in Italia, cosa è successo

Non sempre si può avere la perfezione e questo Vodafone lo ha fatto notare durante gli scorsi giorni. Poco più di una settimana fa infatti il celebre operatore è andato in Down, portando con sé tutti gli operatori che si appoggiano alla sua rete.

A quanto pare si è trattato di problematiche temporanee, le quali sono poi scomparse col passare dei giorni in maniera definitiva.

Vodafone e gli altri operatori virtuali sono andati in Down, ma ora sembra essere tutto migliorato in maniera netta: finalmente

Tutti i disservizi di cui si è parlato negli ultimi giorni hanno colpito Vodafone ma anche altri gestori. Stiamo parlando degli operatori virtuali che si appoggiano alla rete del colosso anglosassone, il quale come tutti sanno a sotto la sua ala protettrice provider come ho. Mobile e PosteMobile. Ci sono state tantissime segnalazioni, con i problemi che si sarebbero manifestati esattamente otto giorni fa a partire dalle ore 14:00, periodo della giornata in cui c’è stato il vero e proprio picco.

Secondo quanto riportato anche dagli organi ufficiali, soprattutto da quelli che riguardano il gestore Vodafone, tutto sarebbe in netta fase di miglioramento da giorni. Non ci sarebbero più problemi di alcun genere nelle zone che erano state segnalate, né per quanto riguarda Vodafone, né per quanto riguarda gli altri operatori virtuali coinvolti. Le segnalazioni infatti sono andate in continuo calo man mano durante gli ultimi giorni, fino ad arrivare oggi dove i problemi riscontrati sembrerebbero essere definitivamente rientrati. Bisogna quindi stare tranquilli in questo momento visto che l’azienda si dice perfettamente ristabilita.