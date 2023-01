Il team di DXOMARK ha testato a fondo il Vivo X90 Pro+ per saggiarne le qualità fotografiche. C’era molta attesa riguardo questo smartphone in quanto è stato il primo device a poter vantare un sensore da 1 pollice, una innovazione importante in questa categoria.

Il punteggio medio ottenuto dal Vivo X90 Pro+ è di 140 e questo lo posiziona al 10 posto nella classifica stilata da DXOMARK. Entrando maggiormente nel dettaglio, il modulo fotografico primario del device unisce un sensore da 1 pollice con un’apertura f/1.8 abbastanza veloce.

Il produttore ha lavorato anche sull’ottimizzazione del software di scatto e questo ha permesso di ottenere un ottimo livello di dettagli per le foto scattate in condizioni di buona illuminazione. Le ottiche sono in grado di spingersi ad uno zoom digitale di 100x e questo è valso il secondo posto nella classifica dedicata.

Vivo X90 Pro+ è un flagship che può vantare una rivoluzionaria ottica principale con sensore da 1 pollice, ma come si comporta in condizioni di utilizzo reale?

I punti di forza del device si notano anche nelle foto a paesaggi e ritratti. Le immagini sono sempre ben esposte e con un alto livello di dettagli. Le prestazioni in condizione di scarsa illuminazione sono soddisfacenti anche grazie al sensore da 1 pollice che può catturare più luce. Questo contribuisce a ridurre il rumore e rendere la foto più nitida.

Tuttavia, il punteggio medio risente di alcune situazioni che hanno penalizzato il Vivo X90 Pro+. Il device soffre in particolare lo scatto di fotografie a soggetti in movimento. Inoltre, un leggero ritardo nella fase di scatto causa alcuni problemi con l’autofocus e, quindi, con la resa finale delle foto. A questo si aggiunge che l’autofocus non è sempre perfetto nella messa a fuoco anche nei video e questo pregiudica il risultati finale.

Considerando che il Vivo X90 Pro+ si configura come un flagship, i problemi rilevati da DXOMARK vanno a penalizzare l’esperienza utente complessiva in ambito fotografico. Il sensore da 1 pollice fa il suo dovere ma ci sono ancora margini di miglioramento per il brand.