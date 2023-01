Esselunga, offerte shock nel volantino più pazzo del 2023

Esselunga raccoglie nella sua ultima campagna promozionale alcune delle migliori occasioni che sembra aver deciso di mettere a disposizione dei consumatori che, almeno al giorno d’oggi, si ritrovano a volersi recare in un qualsiasi negozio per completare l’acquisto.

La soluzione di cui vi racconteremo nel nostro articolo è da ritenersi valida solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, poiché al giorno d’oggi almeno, la tecnologia non può essere acquistata tramite il sito ufficiale dell’azienda. I prezzi, ad ogni modo, comprendono anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce così a coprire i singoli difetti di fabbrica.

Esselunga, le occasioni e le offerte di oggi

Le offerte di Esselunga sono sempre molto interessanti e da prendere giustamente con le pinze, arriva infatti in questi giorni la promozione che prevede la possibilità di avere accesso ad un Samsung Galaxy A13, pagandolo solamente 135 euro. Il prodotto in questione risulta essere caratterizzato da una ampissima batteria da ben 5000mAh, con anche 4 sensori differenti nella parte posteriore, per mezzo dei quali avere accesso ad una comparto fotografico di tutto rispetto, che raggiungerebbe i 50 megapixel. Non mancano comunque un ampissimo display anteriore, di buona qualità, ed un processore octa-core perfetto per godere di prestazioni di ottimo livello.

Non mancano alternative legate generalmente al settore della tecnologia, con la possibilità di mettere le mani su Motorola Moto XT220, un paio di cuffie a padiglione che può essere acquistato a soli 19,74 euro, una cifra di tutto rispetto.