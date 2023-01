Nel corso dei prossimi mesi vedremo arrivare ufficialmente sul mercato automobilistico una nuova vettura elettrica del noto marchio automobilistico tedesco Volkswagen. Si tratta in particolare della versione restyling della prossima elettrica Volkswagen ID.3. Quest’ultima è stata avvistata in queste ore su strada durante alcuni test invernali.

Volkswagen ID.3, la nuova elettrica di Volkswagen avvistata durante alcuni test

In inverno le varie aziende automobilistiche testano l’efficacia dei propri veicoli prima di annunciarlo ufficialmente sul mercato. Volkswagen, in particolare, sta testando in questi giorni sulle piste invernali il restyling della prossima vettura elettrica Volkswagen ID.3.

Dalle foto emerse in rete, in particolare possiamo notare alcuni piccoli dettagli estetici nuovi, come ad esempio le muove prese d’aria. Tuttavia, alcune zone come la parte inferiore risultano camuffate con delle coperture. Secondo quanto è emerso in queste settimane, però, sappiamo che la nuova elettrica dell’azienda avrà delle novità importanti al suo interno.

Qui, nello specifico, sembra che l’azienda introdurrà un display leggermente più ampio rispetto a quello adottato nel precedente modello. La nuova vettura dovrebbe infatti avere un display con una diagonale da 12 pollici e questo sarà ovviamente adibito al sistema di infotainment. Poco sappiamo, invece, riguardo alle novità che saranno introdotte dal punto di vista delle motorizzazioni. Sembra comunque che non ci saranno grossi cambiamenti da questo punto di vista rispetto al precedente modello.

Per ora questo è quanto è emerso. Rimangono comunque diversi mesi fino al debutto ufficiale della nuova vettura elettrica dell’azienda automobilistica Volkswagen. Immaginiamo quindi che arriveranno ulteriori informazioni fino ad allora.