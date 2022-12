Le varie aziende del settore automobilistico continuano a testare a fondo i propri veicoli prima del debutto ufficiale, soprattutto ora che siamo nella stagione invernale. Il noto marchio Volkswagen, in particolare, sta testando in questi giorni la nuova generazione della sua Volkswagen Tiguan. Quest’ultima è stata avvistata su strada su alcune piste invernali. Nonostante presenti alcuni camuffamenti, è comunque possibile scorgere alcuni dettagli.

Volkswagen Tiguan: la nuova generazione è stata spiata su strada durante i test invernali

Continuano i test di efficienza dei propri veicoli per il noto marchio automobilistico tedesco Volkswagen. Come già accennato in precedenza, infatti, nel corso delle ultime ore è stata spiata su strada la nuova generazione della Volkswagen Tiguan. Quest’ultima ,in particolare, è stata spiata durante alcuni test su alcune piste tipicamente invernali, proprio per testarne al meglio l’efficacia.

Dalle foto pubblicate in rete, è possibile notare come la vettura presenti alcuni piccoli camuffamenti, volti naturalmente a nascondere le principali novità che l’azienda ha intenzione di introdurre su questo nuovo modello. Alcuni dettagli, comunque, rimandano ad altre vetture della stessa azienda, come ad esempio il suv elettrico.

Dalle nuove foto emerse non è stato possibile scorgere gli interni. Tuttavia, qualche settimana fa erano già spuntate in rete altre immagini che ci avevano svelato dei dettagli interessanti. Secondo queste ultime, infatti, all’interno della nuova vettura ci sarà un ampio display centrale sicuramente adibito per il sistema di infotainment.

La nuova generazione della Volkswagen Tiguan debutterà ufficialmente nel corso del 2023. Vi ricordiamo che quest’ultima poggerà sulla nuova piattaforma MQB.