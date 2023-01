PS5, ora è più semplice trovarle ma il lettore ottico non funziona

All’inizio di questa settimana abbiamo riportato alcune segnalazioni riguardo il lettore ottico non funzionante in diversi modelli di PS5, in particolare nelle console più recenti vendute in bundle. Tuttavia, adesso emergono nuove testimonianze sull’esistenza di questo problema.

PS5: le testimonianze degli acquirenti

Da giorni si legge di svariate testimonianze di giocatori che hanno comprato una PS5 in bundle con God of War Ragnarok oppure nel pacchetto bundle con God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Marvel’s Spider-Man Miles Morales, scoprendo come effettivamente il lettore ottico non funzioni.

Anche sul topic commenti della notizia sono presenti testimonianze di acquirenti alle prese con questo problema, come Daiana: “Ciao a tutti, stamattina mi è arrivata la PS5 dove ho già effettuato una sostituzione, il lettore ottico ha lo stesso MEDESIMO problema. Appena si inserisce il disco fa due rumori metallici e il disco non gira. Ho contattato Unieuro chiedendo il reso con rimborso e l’operatore mi ha detto che non sono l’unica ad aver avuto questo problema, ha ricevuto parecchie segnalazioni.”

Anche un altro utente ha segnalato l’accaduto: “Playstation 5 bundle con GOW, Horizon e Spiderman e non legge i dischi. Comprata su Unieuro il 18/01/2022, arrivata ieri e presenta il problema come da articolo. Inviata indietro oggi, spero arrivi presto.”

Questi sono solo due dei messaggi ricevuti, ma saranno anche gli ultimi visto che i rivenditori sembra stiano provvedendo alla sostituzione del prodotto. Non abbiamo numeri precisi sull’entità del fenomeno ma effettivamente un problema c’è e se inizialmente poteva sembrare piuttosto circoscritto, negli ultimi giorni il fenomeno sembra più diffuso.