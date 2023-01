PS5, malgrado le voci è ancora difficile reperire la console nei negozi

La disponibilità di PS5 nei negozi è ancora limitata nonostante le parole rassicuranti del presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, durante la conferenza al CES 2023. Ryan ha dichiarato che tutti coloro che vogliono una PlayStation 5 dovrebbero riuscire a trovarla molto più facilmente nei negozi, ma al momento i restock su Amazon e sugli altri store online sono ancora scarsi e spesso la console è venduta in bundle. PS5: le console stanno tornando? Nonostante la difficoltà di trovare la PS5, Sony è riuscita a vendere finora 30 milioni di console, con dicembre 2022 che è diventato il miglior mese di sempre per la PS5. Ryan ha dichiarato che la situazione progressivamente tornerà alla normalità e che le effettive potenzialità della console potranno essere valutate in un contesto pre-pandemico, quando la disponibilità di questo tipo di prodotti era più facile. La pandemia infatti ha contribuito a complicare la situazione, ma ci si aspetta che una volta superate queste difficoltà, le performance di PS5 possano essere ancora più impressionanti.

A proposito di PS5, si vocifera che nel 2023 arriverà un nuovo modello con un lettore ottico estraibile. Questa versione della console permetterà di eliminare la presenza di due modelli differenti sul mercato, lasciando solo una versione modulare in base alle esigenze dei consumatori. Rimanendo in tema, la nuova versione modulare della PS5 potrebbe essere lanciata entro la primavera e l’estate, secondo le ultime voci provenienti dal mondo degli addetti ai lavori. Tuttavia, si deve notare che non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony riguardo questa possibile uscita e non si ha ancora una data precisa.