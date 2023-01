I prezzi del volantino Euronics sono davvero pronti per fare la differenza, le nuove occasioni lasciano tutti a bocca aperta, proponendosi come validissime alternative per coloro che vogliono accedere ai prodotti migliori del momento, senza spendere mai così tanto.

Il risparmio è di casa da euronics, con la corrente campagna promozionale ogni utente può pensare di recarsi in negozio, entro e non oltre il 25 gennaio, godendo di una riduzione effettiva del prezzo ben superiore alle più rosee aspettative. I prezzi che andremo a raccontarvi sono da considerarsi attivi solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale o da altre parti.

Euronics, le occasioni sono le migliori

Il volantino Euronics cerca di rendere felici tutti gli utenti, a partire prima di tutto da coloro che vogliono ad esempio acquistare uno smartphone Apple, in prima pagina si può trovare la possibilità di mettere le mani su un iPhone 14, pagandolo solamente 949 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB. Sempre restando nel mondo dell’azienda di Cupertino, da non trascurare nemmeno la possibilità di accedere alla variante Plus, il cui prezzo è di 1099 euro.

Gli utenti possono pensare di acquistare anche numerosi modelli più economici, ad esempio si può accedere a Motorola Moto G42 a 199 euro, Motorola Moto G22 a 139 euro, TCL 405 in vendita a soli 99 euro ed una importantissima serie di accessori che vi aiuteranno e completeranno completamente la situazione.