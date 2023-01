Illusione Ottica, ciò che vedete nell'immagine dice molto di voi

L’illusione ottica è un passatempo divertente e stimolante per la mente, e l’artista ucraino Oleg Shupliak ci offre un enigma spensierato che può mettere alla prova la nostra capacità di osservazione. Shupliak ha creato un’immagine che contiene 4 donne, ma trovarle tutte può risultare difficile, soprattutto se si decide di mettere un limite di tempo per aumentare la sfida.

Illusione ottica: la soluzione finale all’enigma

Questa immagine è descritta come un enigma più complesso rispetto ad altri visti in precedenza, ed è stato indicato come “risolvibile solo dal 2% delle persone” da alcuni siti web. Tuttavia, in generale, sembra che la maggior parte delle persone riesca a individuare immediatamente la prima donna, ma fatica ad individuare le altre tre.

Dopo aver messo alla prova le proprie abilità, potrebbe essere interessante dare un’occhiata alla posizione delle quattro donne per capire come sono state disegnate, anche se la vera sfida consiste nello scovare tutti i soggetti senza alcun tipo di aiuto. Per questa volta faremo un’eccezione, rivelandovi la soluzione. La prima donna, nonché la più evidente non ha bisogno di essere indicata, le altre tre invece si trovano:

nella parte superiore leggermente sulla sinistra

sulla sinistra, n elle mani della figura più grande (si vede a malapena un viso di dimensioni ridotte)

(si vede a malapena un viso di dimensioni ridotte) di profilo sulla sinistra, va a comporre il braccio della ragazza principale

della ragazza principale in basso al centro, è ben visibile la bocca, il resto dovete immaginarlo

Coinvolgere i membri più giovani della famiglia nella risoluzione dell’enigma può essere un ottimo modo per trascorrere del tempo insieme e divertirsi. In generale, vale la pena dare un’occhiata al mondo delle illusioni ottiche perché rappresentano un’opportunità per divertirsi e stimolare la mente.

Per togliervi ogni dubbio qui di seguito troverete l’immagine.