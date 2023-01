ChatGPT, l'alleanza con Siri renderà l'intelligenza artificiale imbattibile

Uno sviluppatore di nome Mate Marschalko ha condotto un esperimento interessante utilizzando una demo di GPT-3 per migliorare l’assistente vocale di Apple, Siri. Nel filmato pubblicato su Reddit, Marschalko mostra come la sua versione dimostrativa di Siri sia in grado di rispondere in maniera più naturale e precisa agli input rispetto alla versione attuale.

ChatGPT: cosa porterà l’unione dei due colossi?

Per intenderci, quando sente una domanda generica come “ho appena notato che sto registrando questo video al buio in ufficio, puoi fare qualcosa al riguardo?”, la versione di Siri è in grado di capire cosa l’utente vuole e accende le luci dell’ufficio senza che gli venga chiesto in maniera esplicita.

Per creare questa demo, Marschalko si è affidato all’app Comandi di Apple per permettere a GPT-3 di interfacciarsi con Siri e i dispositivi della domotica abilitati per HomeKit. Tuttavia, è importante notare che si tratta solo di una versione dimostrativa e non è ancora disponibile per l’utilizzo da parte degli utenti.

Marschalko sottolinea che ogni comando inviato a GPT-3 attraverso l’API ha un costo di 0,014 dollari e che la precisione della sua versione di Siri non è nota poiché il video è stato modificato e soggetto a post-produzione. Nonostante ciò, questo esperimento dimostra ancora una volta le potenzialità illimitate di GPT-3 e l’impatto che può avere sull’intelligenza artificiale e sugli assistenti vocali.

Ad esempio potrebbe portare a una maggiore adozione degli assistenti vocali nella vita quotidiana, sia per quanto riguarda la domotica che per altri usi, come la programmazione di appuntamenti, la ricerca di informazioni e altro ancora.

Inoltre, l’uso di GPT-3 per migliorare gli assistenti vocali potrebbe anche aiutare a superare alcune delle barriere linguistiche attuali, rendendo gli assistenti vocali in grado di comprendere e rispondere in più lingue.