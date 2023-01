TIM, il 2023 sarà caratterizzato da rimodulazioni e adeguamento all'inflazione

Per quanto riguarda l’adeguamento alle tariffe all’inflazione, TIM ha confermato che l’incremento massimo previsto è del 10%. Inoltre, l’operatore comunicherà l’entità dell’aumento entro i 30 giorni precedenti all’entrata in vigore dello stesso. I clienti interessati possono valutare le opzioni a loro disposizione, come ad esempio la possibilità di passare ad un’offerta più conveniente o cambiare operatore. Inoltre, TIM ha sottolineato che l’incremento del prezzo delle tariffe è necessario per continuare a investire nella rete e nella qualità del servizio offerto, garantendo una connessione affidabile e veloce. Gli utenti possono valutare inoltre se le loro necessità di utilizzo della linea fissa siano cambiate e se un’offerta mobile potrebbe essere più adatta alle loro esigenze.