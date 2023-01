Olimpiadi, le vedremo su Rai ed Eurosport per altri dieci anni

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto con l’European Broadcasting Union (EBU) e Warner Bros Discovery per la trasmissione dei Giochi Olimpici del periodo 2026-2032. Bach ha sottolineato che l’EBU e i suoi partner garantiranno un’esperienza unica in tutta Europa, mentre Warner Bros. Discovery rappresenta una delle più grandi società di media e intrattenimento al mondo su ogni piattaforma. Ha inoltre sottolineato come questo accordo dimostri il fascino immutato dei Giochi Olimpici in Europa e come fornirà stabilità finanziaria fondamentale al movimento sportivo in generale e agli atleti.

L’accordo prevede la copertura in 4K e 8K, che offrirà una qualità di immagine ancora più nitida e dettagliata per gli spettatori. L’EBU e Warner Bros Discovery lavoreranno insieme per offrire una copertura completa e innovativa dei Giochi, utilizzando tecnologie all’avanguardia per creare un’esperienza di visione immersiva per il pubblico.