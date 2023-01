Twitter, Elon Musk riconquista la fiducia degli utenti con pubblicità gratis

Twitter sta offrendo pubblicità gratuite ai brand e alle aziende che hanno già utilizzato il social network in passato, in un tentativo di convincere gli inserzionisti a tornare sulla piattaforma. La situazione per il social network non deve essere delle migliori.

Twitter: cosa sta succedendo?

La mossa arriva in un momento in cui Twitter sta affrontando una crisi di utenti a causa di nuove politiche di moderazione dei contenuti e problemi tecnici. La nuova iniziativa non prevede pubblicità veramente gratuite, ma piuttosto raddoppierà a proprie spese le inserzioni degli inserzionisti sul proprio sito web. La proposta è valida per investimenti pubblicitari fino a 250.000 dollari e si rivolge alle grandi aziende che hanno già utilizzato il social network in passato.

Per intenderci, se un’azienda spende 100.000 dollari in pubblicità su Twitter, l’azienda otterrà spazi pubblicitari per un valore di 200.000 dollari. Tuttavia, sembra che la fiducia accordata alla piattaforma da SpaceX non sia stata sufficiente a risollevare le finanze e a convincere altre aziende a riprendere la pubblicazione di inserzioni sul sito web.