Nel corso delle ultime ore il noto produttore cinese Honor ha portato in veste ufficiale numerosi dispositivi. Tra questi, spiccano i nuovi smartphone di fascia media Honor X7a e Honor X6 e anche il nuovo tablet Honor Pad X8. Comun denominatore tra questi dispositivi è il prezzo concorrenziale rispetto ai vari competitors.

Honor X7a, Honor X6 e Honor Pad X8 arrivano ufficialmente in Italia

Honor ha quindi portato ufficialmente in Italia due nuovi smartphone di fascia media. Entrambi sono dotati di un processore di casa MediaTek. Per Honor X7a, in particolare, c’è il soc MediaTek Helio G37, mentre per Honor X6 c’è il soc MediaTek Helio G25.

Entrambi vantano poi la presenza di ampi display FullView con tecnologia IPS LCD (con refresh rate da 90hz per il solo X7a) ed entrambi presentano grandi batterie. Honor X7a ha in particolare una batteria da 5300 mah e vanta la presenza del supporto della ricarica Supercharge da 22.5W. Honor X6 vanta comunque dalla sua una batteria da 5000 mah con solo ricarica da 10W.

Per quando riguarda i prezzi, Honor X6 parte da un costo di 179 euro, mentre Honor X7a parte da un costo di 209 euro.

Honor Pad X8 è poi il nuovo tablet del produttore cinese. Tra le caratteristiche, troviamo un ampio display LCD da 10.1 pollici in risoluzione 1920 x 1080 pixel. Sono presenti due speaker stereo Honor Histen, mentre le prestazioni sono affidate al soc MediaTek MT8786 con un unico taglio di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il prezzo di partenza di questo dispositivo è di 229 euro.