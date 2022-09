Il produttore cinese Honor continua a sfornare dispositivi. L’ultimo arrivato, in particolare, è un nuovo tablet, ovvero il nuovo Honor Pad X8. Quest’ultimo è stato annunciato ufficialmente a ridosso del debutto dello smartphone di fascia bassa Honor X40. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Honor presenta ufficialmente il nuovo tablet Honor Pad X8

Honor Pad X8 si è da poco aggiunto alla vasta gamma di nuovi prodotti a marchio Honor. Anche se il nome è simile, questo device non ha nulla a che vedere con gli scorsi Honor Pad 8 e Honor Pad 8 Lite, annunciati in veste ufficiale durante lo scorso mese di luglio.

Il nuovo tablet del produttore, in particolare, sembra appartenere alla fascia medio bassa del mercato. Tra le caratteristiche principali, troviamo ad esempio un display IPS LCD con una diagonale da 10.1 pollici in risoluzione 1920 x 1200 pixel e possiamo notare come le cornici attorno siano simmetriche tra loro.

Dal punto di vista prestazionale, sembra esserci a bordo il soc MediaTek MT8786 e ad affiancarlo ci sono almeno 6 GB di memoria RAM e almeno 128 GB di storage interno. Sul retro trova posto una singola fotocamera da 5 MP, mentre sul fronte è presente una fotocamera per i selfie da 2 MP. Il sistema operativo, stranamente, è ancora Android 10, mentre sotto alla scocca è poi presente una batteria con una capienza di 5000 mAh.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo tablet entry-level Honor Pad X8 è stato annunciato per il mercato cinese, ma non sono stati ancora comunicati disponibilità e prezzo di vendita.