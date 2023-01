Forza di gravità, se vuoi pesare meno vai in questo luogo

La forza di gravità sulla Terra non è distribuita in modo uniforme, ci sono alcune zone dove possono essere riscontrate alcune anomalie gravitazionali. Un esempio è la Baia di Hudson, in Canada, dove il peso dei residenti o dei turisti è leggermente inferiore rispetto ad altre parti del mondo. Ma perché?

Forza di gravità: ecco quanto pesiamo in Canada

L’anomalia è solo di 2/3 grammi, ma il motivo di questa particolarità va ricercato in un evento accaduto durante l’ultima era glaciale. La regione era coperta da un vasto ghiacciaio chiamato “Laurentide Ice Sheet”, che spingeva la massa rocciosa verso l’esterno, causando una deformazione e una minore gravità. Nonostante la calotta glaciale Laurentide si sia sciolta, una piccola parte di essa rimane ancora presente nell’Isola di Baffin, nel nord del Canada, ma si teme che anche questa possa essere minacciata dal riscaldamento globale, che sta accelerando il suo tasso di fusione di 10 volte rispetto a solo pochi anni fa.

L’anomalia gravitazionale nella Baia di Hudson, anche se minima, è un esempio dell’impatto che l’uomo ha sulla Terra e dei cambiamenti che possono essere causati dal riscaldamento globale. La perdita del ghiaccio non solo causa una minore gravità, ma anche un innalzamento del livello del mare e una modifica del clima.

Inoltre, questo cambiamento può avere conseguenze sulla vita animale e vegetale delle zone interessate, in quanto un cambiamento di gravità può influire sulla crescita e lo sviluppo delle piante e sull’equilibrio degli ecosistemi. Gli scienziati continueranno a monitorare l’evoluzione della calotta glaciale di Barnes e gli effetti sull’ambiente circostante, incoraggiando gli sforzi per ridurre l’impatto del riscaldamento globale.