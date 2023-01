Maccio Capatonda sarà lo special guest della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori, il programma andato virale negli ultimi 2 anni in arrivo su Prime Video dal 9 marzo 2023.

Maccio Capatonda, è il vincitore della seconda stagione di LOL, proprio per questo gli è stato concesso di diventare parte integrante dello show ed avrà il compito di far ridere Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi , Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Un montepremi che andrà in beneficenza

I concorrenti cercheranno di restare seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente di far ridere gli avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore.

Maccio Capatonda ha commentato questa opportunità dicendo: “Mi piacerebbe fare un film horror. Spaventare o far ridere sono due facce della stessa medaglia”

La terza stagione della serie comica in sei puntate LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile dal 9 marzo su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili per lo streaming immediatamente e gli ultimi due dal 16 marzo, e ci sarà anche un gran finale.

Vedremo in futuro se questa terza serie riuscirà a seguire il successo che hanno trovato i primi 2 capitoli di questo show.