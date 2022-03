LOL: Chi ride è fuori S2, la serie non è ancora finita e arriverà il 7 marzo!

Nel 2021 andava in onda per la prima volta in assoluto il format LOL, Chi ride è fuori, facendo scompisciare dalle risate tutta Italia. Quest’anno le cose non sono andate esattamente così, per una serie di ragioni. Innanzitutto, come rivela Fedez, “Hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa… Uno muove un braccio e noi: ahah. No, secondo me non è andata così”. Un altro fattore che non ha aiutato, riguarda anche il comico Corrado Guzzanti, il quale in una intervista dichiarò di aver pensato di abbandonare lo studio dopo i primi cinque minuti dall’inizio delle registrazioni. Ad ogni modo, malgrado questi piccoli nei, la serie si è conclusa portando a casa un’altra vittoria. Ma c’è un però, perché come rivela Amazon, ci sono ancora molte scene divertenti rimaste in sospeso e che appunto usciranno il 7 Marzo.

LOL: Amazon annuncia il “sequel” della seconda stagione

La serie comica composta da Tess Masazza, Gianluca Pozzoli e Alice Mangione della Pozzolis Family, Maria Di Biase, Max Angioni, Maccio Capatonda, Mago Forrest, Diana Del Bufalo, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, e avente come presentatori Fedez e Frank Matano, non si è ancora conclusa. Questa ripartirà da lunedì 7 marzo su Prime Video con una full immersion di gag esilaranti.

“Trenta minuti di contenuti inediti e momenti esilaranti mai visti prima e tratti dalla seconda stagione del comedy-show Amazon Original che sta entusiasmando il pubblico. Cosa avranno combinato ancora Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni? E Lillo? Come avranno reagito i due conduttori Fedez e Frank Matano? Vedere…per ridere!”, ha annunciato Amazon. Buona visione!