WhatsApp, 2 trucchi importanti da conoscere per essere invisibili e per spiare

Come tutti ben sanno, il mondo delle app può essere vario fino al punto da interessare sempre più persone di vario genere. I più curiosi possono avere a che fare con applicazioni molto più strane, ma allo stesso tempo la cosa sicura è che in tanti usano le stesse soluzioni per svariate evenienze,

Nel caso in cui bisogni inviare un messaggio oggigiorno tutto quello che bisogna fare è avere dalla propria parte uno smartphone che sia provvisto di un’app in particolare, ovvero WhatsApp. La celebre applicazione di messaggistica istantanea non fa altro che servire gli utenti che la usano con le principali doti concesse in passato e tuttora dagli SMS. Ci sono però persone a cui non basta avere le funzioni di cui WhatsApp dispone e proprio per questo motivo cercano app esterne che in un certo qual modo possono ovviare ad alcune cose all’apparenza irreparabili.

WhatsApp: ecco le tre funzionalità esterne all’app che dovete conoscere subito

Per qua sto riguarda le app di terze parti, WhatsApp è soggetta a diverse soluzioni esterne le quali possono anche mettere paura a chi non le conosce. In realtà non c’è niente da temere.

La prima app in questione è sicuramente Whats Tracker, app perfetta se volete in ogni modo spiare le persone che entrano o escono da WhatsApp. Potrete infatti selezionare alcuni numeri di cui saprete in diretta con tanto di notifica l’entrata e l’uscita con l’orario specifico.

A seguire ecco un’altra grande soluzione offerta da WAMR. Con questa, che registra il contenuto di tutte le notifiche in arrivo, potrete recuperare i messaggi che i vostri interlocutori eliminano prima che voi li leggiate.

Infine l’app ottima per essere invisibili è Unseen, la quale consente di intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp e di leggerli altrove così da non risultare mai online. Inoltre anche il vostro ultimo stato resterà inalterato.