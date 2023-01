TIM distrugge Vodafone con due promo Wonder da 100GB in 5G a prezzo bomba

Tutti i gestori sono in grado di offrire le soluzioni che il pubblico desidera, come ad esempio offerte mobili piene di contenuti e soprattutto dal prezzo molto invitante. La priorità dei tanti provider che nel mondo della telefonia mobile si imbattono tutti i giorni è quella di garantire una discreta qualità ma ancor di più quantità di contenuti mista a convenienza. Se prima ci riuscivano solo i classici gestori che ancora oggi dominano, adesso ci sono realtà un tempo bistrattate che sono diventate più che una sicurezza grazie alle loro offerte migliori.

Queste sono fatte di minuti, SMS e tanti giga per la connessione dati ma oltre a tutto ciò ci sono anche opportunità inedite per altri provider. Tutti più o meno riescono ad equivalersi come anche i gestori virtuali che stanno minando pesantemente il dominio di realtà come Vodafone o TIM.

Proprio quest’ultima nel recerete periodo riesce però a destreggiarsi con offerte di altissimo livello, anche se i prezzi bassi non sono mai stati il suo forte. Oltre questo però c’è dire che anche i prezzi sono diventati molto più bassi rispetto a prima e a dimostrarlo sono i tanti nuovi clienti oltre quelli vecchi che rientrano. Lo scopo questa volta, soprattutto per TIM, sarà quello di battere ogni altro gestore, soprattutto in campo mobile.

TIM: ufficiali ancora una volta le promozioni Wonder, le quali costano solo 7,99 euro al mese

TIM ha lanciato le nuove offerte dell’ultimo periodo mettendo in seria difficoltà aziende di altissimo livello ma anche in netta ascesa come quelle nel mondo dei virtuali. Basta calcolare quanto siano vantaggiose le nuove Wonder, la FIVE e la SIX, che con i loro prezzi rapportati ai contenuti in loro possesso riescono a fare man bassa soprattutto tra i provider mobili

La prima promo in questione riesce ad offrire un corrispettivo pari a 70 giga in 5G per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo è 7,99 euro al mese.

La seconda offerta vale invece 9,99 euro al mese per tutti con minuti ed SMS senza limiti ma questa volta con 100 giga in 5G. Ora la scelta sta a voi, ma solo se avete avuto modo di essere contattati direttamente dal gestore.