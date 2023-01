TIM in prospettiva futura ha pensato ad una serie di importanti tariffe da mettere in campo per gli utenti che vogliono esercitare la portabilità del loro numero telefonico. Il provider vuole in particolare essere alternativo ad Iliad e a tutti gli altri provider che stanno inserendo nei loro listini alcune promozioni low cost.

TIM, le migliori occasioni low cost per il periodo il nuovo anno

In queste prime battute del 2023 la tariffa da non perdere in casa TIM è la Gold Pro. Gli abbonati che scelgono questa promozione avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della promozione è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

In aggiunta alla Gold Pro, tutti coloro che desiderano passare a TIM possono anche scegliere la Steel Pro. In questa circostanza, il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà pari a soli 6,99 euro al mese. Per quanto concerne i consumi gli abbonati riceveranno minuti infiniti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet.