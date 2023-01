Cristalli temporali, ecco la spiegazione elementare sulla teoria complessa

I cristalli temporali sono una categoria di oggetti che non sono ancora completamente compresi a causa della loro complessità. Per tale ragione vogliamo fornirti una spiegazione semplice su queste strutture che si ripetono nel tempo. Tranquilli, non è necessario avere una laurea in fisica per capire.

Cristalli temporali: cosa sono e a cosa servono?

Immagina di avere davanti a te un foglio con quadretti, simile a quelli dei quaderni di matematica. Noterai che le strutture come linee e angoli si ripetono regolarmente. Le parti bianche possono essere interpretate come spazi vuoti intervallati dai quadretti. Adesso immagina di trasporre questa composizione grafica nella materia microscopica: gli atomi che compongono i cristalli, simili ai fiocchi di neve, sono organizzati in modo simile nello spazio.