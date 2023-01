Le ultime notizie per gli italiani per quanto concerne il pagamento delle bollette legate all’energia ancora non lasciano ben sperare. Se i trend del mercato indicano un prossimo calo dei prezzi legati alla componente luce, per il gas lo scenario è ancora dei peggiori e lascia prevedere ulteriori rincari già nelle prossime settimane.

Bollette, i primi rincari sul gas del 2023

Gli analisti e gli esperti hanno segnalato come, per molti cittadini italiani, già a partire dalle bollette del mese di gennaio ci saranno rincari sino al 13,5% rispetto ai costi di novembre e di dicembre. Peserà, in particolar modo, per i contribuenti la spesa energetica effettuata durante il periodo delle festività natalizie.

Considerata la doppia spesa tra luce e gas, gli italiani nel mese di gennaio potrebbero trovarsi a pagare oltre 300 euro per la componente energetica. Se si tiene in considerazione la sola spesa legata al gas, i costi per nucleo familiare (considerato un nucleo base composto da quattro individui) dovrebbe essere superiore ai 150 euro.

Ricordiamo che, almeno per questa prima parte dell’anno, saranno in campo i fondi stanziati dal Governo – un totale di 21 miliardi – per sterilizzare in parte i costi delle componenti aggiuntive ed abbassare per quanto possibile le cifre totali delle bollette di luce e gas.

Questi fondi copriranno la spesa sino al prossimo marzo, quando sono attese ulteriori e nuove risorse da stanziare. Ad ogni modo, anche in questo 2023, per evitare di risparmiare il più possibile sul gas come sulla luce gli italiani devono scegliere la via del risparmio energetico.