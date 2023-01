L’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay permette di ottenere uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G gratis a tutti i nuovi clienti. Nel corso dei mesi passati il gestore ha modificato lo smartphone incluso nel prezzo ma tutti coloro che procederanno con l’attivazione questo mese potranno ricevere un dispositivo Xiaomi 5G senza dover andare incontro ad alcuna spesa extra. Inoltre, la tariffa propone delle straordinarie soglie di minuti, SMS e Giga.

L’attivazione della tariffa WindTre è rivolta indistintamente a tutti coloro che desiderano acquistare una nuova SIM, con o senza portabilità del numero dal precedente operatore. Dovranno semplicemente effettuare l’ordine online o recarsi in uno dei punti vendita abilitati.

Offerta WindTre con smartphone incluso: le spese da sostenere!

WindTre Di Più FULL 5G è tra le offerte più apprezzate dai nuovi clienti. Il costo di rinnovo ammonta a soli 14,99 euro al mese e include 200 GB di traffico dati per la navigazione, 200 SMS verso tutti i numeri, minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri e 50 minuti per le chiamate verso l’estero.

I clienti che desiderano ottenere lo Xiaomi Redmi 10 5G non dovranno sostenere nessuna spesa aggiuntiva. Scegliendo però uno degli ulteriori dispositivi presenti in listino il costo mensile subirà delle modifiche. Optando per uno ZTE Blade A72 5G, ad esempio, non sarà necessario sostenere rate mensili aggiuntive ma i clienti dovranno andare incontro a un anticipo di 29,99 euro.

La WindTre Di Più FULL 5G non è l’unica offerta alla quale è possibile abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate. I clienti hanno a disposizione diverse opzioni, comprese le tariffe Young 5G e Young + 5G rivolte esclusivamente agli under 30.