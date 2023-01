Il nuovo anno è iniziato con il botto per tutti gli appassionati del mondo del gaming. Il colosso giapponese Sony, infatti, ha preparato una bella sorpresa per tutti i suoi utenti. In particolare, l’azienda ha da poco reso disponibili sul PlayStation Store degli sconti davvero esagerati e non solo. Sono proposti anche a dei prezzi notevoli anche i vari abbonamenti ai servizi di PlayStation Plus.

Nuovo anno inizia con il botto per Sony, tanti sconti su PlayStation Plus

È da poco iniziato il 2023 e il colosso giapponese Sony sta già proponendo diverse promozioni di rilievo. Come già accennato, infatti, sono da poco disponibili su PlayStation Store tantissimi videogiochi con degli sconti pazzeschi. A gennaio sono infatti proposti sconti fino ad addirittura il 75%.

Tra questi, ci sono videogiochi anche di un certo spessore. Segnaliamo ad esempio FIFA 23, disponibile in sconto sia per ps4 che per ps5 rispettivamente a 34,99 euro e 39,99 euro. Abbiamo poi in sconto il videogioco Marvel’s Spider Man Miles Morales. Anch’esso è disponibile sia per ps4 sia per ps5 ad un prezzo scontato di 29,99 euro. Notevole sconto poi per il videogioco The Last of Us Parte II. Quest’ultimo, in particolare, è disponibile in versione ps4 con uno sconto del 75%, ovvero ad un prezzo di 9,99 euro.

Come già detto in apertura, l’azienda sta inoltre proponendo ad un prezzo scontato anche il piano in abbonamento a PlayStation Plus Extra. Sarà infatti possibile abbonarsi a questo servizio con uno sconto pari al 40%, ovvero a circa 40 euro in meno rispetto al suo prezzo iniziale.