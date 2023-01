Il nuovissimo Lenovo ThinkPhone by Motorola è uno smartphone che nasce con una precisa vocazione business. Infatti, il device è pensato per offrire alle aziende un’esperienza mobile incentrata sui valori chiave di qualità e affidabilità.

Rientrando nella famiglia Lenovo Think, il dispositivo offre tecnologie innovative, affidabilità e design distintivo. Il ThinkPhone by Motorola si configura come il companion perfetto per il laptop ThinkPad proprio in occasione del trentesimo anniversario della linea.

Essendo pensato per l’utilizzo business, ThinkPhone offre una suite completa di funzionalità di sicurezza e assistenza supportata da ThinkShield. La piattaforma di security permette di avere un device sempre sicuro grazie a soluzioni hardware e software completamente dedicati alla protezione dei dati.

Lenovo ThinkPhone by Motorola è uno smartphone pensato per le aziende che integra soluzioni hardware e software avanzate per la protezione dei dati

Lenovo ha integrato soluzioni basate su hardware e IA, come Moto Threat Defense, per avere sempre tutto sotto controllo. Attraverso l’app Moto Secure, sarà possibile raccogliere tutti gli elementi relativi alla sicurezza e alla privacy in un unico hub. Il chipset Moto KeySafe, invece, garantisce la gestione del PIN, password e chiavi crittografiche in maniera separata per offrire una protezione superiore.

Dal punto di vista del design, il Lenovo ThinkPhone by Motorola è realizzato in fibra aramidica che offre una resistenza maggiore dell’acciaio come conferma la certificazione MIL STD 810H. La scocca è in alluminio aeronautico e i vetri sono realizzati in Gorilla Glass Victus.

Questa combinazione di elementi permette di resistere a cadute da 1,25 metri senza subire danni. Inoltre, la certificazione IP68 garantisce la protezione da polvere e all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti.

Una delle funzionalità più peculiari di ThinkPhone è l’iconico tasto rosso personalizzabile. Con un solo click, gli utenti potranno accedere immediatamente alle applicazioni aziendali più rilevanti o integrare istantaneamente le esperienze mobile e PC.

Come dichiarato da Sergio Buniac, Presidente di Motorola e Senior Vice President di Lenovo: “Sono entusiasta di lanciare il Lenovo ThinkPhone, un dispositivo che incarna davvero la qualità e il design mirato del ThinkPad, offrendo al contempo strumenti di produttività unici e funzionalità di sicurezza e gestione dei dispositivi leader del settore. Con le sue specifiche di alto livello e la perfetta integrazione con il ThinkPad, il ThinkPhone ottimizzerà l’esperienza dei clienti aziendali per gli anni a venire”.

Dal punto di vista tecnico, il Lenovo ThinkPhone by Motorola è caratterizzato da un display pOLED da 6,6 pollici dotato di risoluzione FHD+. Il pannello ha un rapporto pari a 20:9 con refresh rate a 144Hz.

Passando al SoC, il chipset scelto è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 affiancato da fino a 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico si basa su una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale ad 50 megapixel e una lente ultra wide da 13 megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 megapixel.

La batteria da 5.000mAh supporto la ricarica rapida TurboPower a 68W con cavo e a 15W in modalità wireless. Il sistema operativo è basato su Android 13.