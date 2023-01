Le novità di WhatsApp saranno importanti e valorose anche nel 2023. La piattaforma di messaggistica istantanea non può mollare la presa sugli aggiornamenti, anche per non mostrare il fianco ai numerosi competitors di questi ultimi mesi. In vista del nuovo anno, quindi, alcuni upgrade sono in procinto di lancio, al fine di rendere l’esperienza del pubblico ancora più completa.

WhatsApp, come cambiano le funzioni della chat

In particolare sono tre gli aggiornamenti che gli sviluppatori di WhatsApp andranno a proporre agli utenti che hanno smartphone Android ed iPhone di ultima generazione.

Il primo upgrade riguarda l’estensione dei tempi per l’eliminazione di un messaggio. Rispetto a quanto previsto sino a qualche settimana fa, gli utenti della chat avranno sino a due giorni di tempo per eliminare un testo o un file multimediale in caso di mancata visualizzazione da parte del destinatario. Tale upgrade vale sia per le chat singole che per le conversazioni di gruppo.

Ulteriore novità per il pubblico sarà la funzione che consentirà di uscire da un gruppo senza lasciare alcuna traccia. In maniera del tutto anonima, sarà possibile eliminare una conversazione di gruppo senza lasciare alcuna notifica ai restanti partecipanti della chat.

Se quest’ultima novità è stata pensata in nome della privacy, altrettanto lo è la terza, legata all’ultimo accesso. Rispetto a quanto previsto sino ad oggi, infatti, a breve gli utenti su WhatsApp potranno selezionare a quelli contatti mostrare l’ultimo accesso sulla piattaforma, senza per questo procedere alla cancellazione definitiva e generale dell’informazione per tutti i contatti della rubrica.