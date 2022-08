In questi giorni WhatsApp sta lavorando alacremente per portare una serie di novità interessanti sulle sue applicazioni per smartphone e tablet.

Da qualche giorno infatti è in distribuzione sul canale beta di iOS (e da oggi di Android) una nuova funzionalità che permette di vedere chi ha partecipato a un gruppo, mentre nell’ultima beta di Android ci sono indicazioni di un nuovo sistema per proteggere il proprio account. Vediamo le novità nel dettaglio.

WhatsApp sta lavorando a funzioni per gruppi e sicurezza

Alcuni partecipanti al canale beta di WhatsApp per Android potranno vedere dalla versione 2.22.17.21 (ma anche già dalla 2.22.17.20), una nuova voce alla fine dell’elenco dei partecipanti a un gruppo, chiamata Vedi partecipanti passati. Cliccandoci sopra, potrete consultare un elenco di vecchi partecipanti che hanno lasciato il gruppo o sono stati rimossi negli ultimi 60 giorni.

La funzione era già apparsa ieri nel canale beta di iOS e ora finalmente arriva anche su Android. Grazie a questa lista, tutti i membri del gruppo, e non solo gli amministratori, possono visualizzare una lista di persone che hanno abbandonato il gruppo negli ultimi due mesi. Inoltre, quando qualcuno lascia il gruppo questo evento non viene più evidenziato all’interno della chat.

Nell’ultima beta di WhatsApp per Android, versione 2.22.17.22, è stata invece introdotta una nuova funzione relativa alla sicurezza. La novità non è disponibile agli utenti, ma i colleghi di WABetaInfo sono riusciti ad attivarla dalle linee di codice. La funzione, chiamata Approvazione dell’accesso (Login approval), consentirà agli utenti di impedire a malintenzionati di rubare i loro account. Quando un estraneo, a cui un utente ha dato erroneamente il proprio codice a 6 cifre, sta tentando di accedere a un account WhatsApp, l’utente riceverà un avviso in-app che gli consentirà di negare la richiesta di accesso.