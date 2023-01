Gli automobilisti che stanno cercando un nuovo veicolo che sia anche sicuro per i passeggeri e i pedoni, devono guardare alla gamma Tesla. Le vetture di Elon Musk, infatti, sono state recentemente premiate dalla European New Car Assessment Programme (Euro NCAP).

L’Euro NCAP è un’agenzia che si occupa di definire le modalità di valutazione della sicurezza passiva delle automobili nuove tramite l’introduzione e l’uso di specifici protocolli di prova. Nonostante i nuovi test sempre più stringenti sulla sicurezza, sia Model S che Model Y hanno ottenuto cinque stelle nella valutazione.

Ma non è tutto, entrambe le vetture sono considerate le Best in Class in relazione alla propria categoria. Per Model Y la categoria di riferimento Euro NCAP è quella delle Small Off-Road Car. Guardando a Model S, invece, la vettura si è aggiudicata il premio come Best in Class sia nella categoria Executive che in quella Pure Electric.

Le Tesla Model S e Model Y sono le vetture più sicure in assoluto secondo le analisi effettuate da Euro NCAP

Per raggiungere questi risultati, Tesla ha lavorato sodo nello sviluppo dei sistemi di sicurezza per le proprie vetture. L’azienda californiana è particolarmente attenta all’ingegneria della sicurezza guardando allo sviluppo in parallelo sistemi di sicurezza passiva e attiva.

Grazie a questo approccio, l’azienda di Elon Musk è stata in grado di creare un’architettura che mira sia a ridurre gli effetti di un incidente sia a contribuire a evitarlo in primo luogo. Questi accorgimenti hanno permesso alle due vetture elettriche di totalizzare un punteggio del 92% nei protocolli 2020/2022. Si tratta del punteggio più alto assegnato da Euro NCAP.

Di seguito è possibile consultare la lista dei vincitori stilata da Euro NCAP. L’elenco tiene conto di tutte le vetture con punteggio pari o superiore all’87%: