Solamente ieri abbiamo comunicato che il colosso sud coreano Samsung ha finalmente deciso di dichiarare la data ufficiale del prossimo evento Unpacked, atteso per il prossimo 1° febbraio 2023.

In questo evento verranno presentati i nuovi top di gamma del colosso quali Galaxy S23, di cui qualche ora fa, sono trapelate le ultime indiscrezioni. Scopriamo i dettagli insieme.

Samsung Galaxy S23: trapelano nuovi dettagli

Grazie ai numerosi leak degli scorsi mesi, dei prossimi top coreani, che bene o male rappresentano anche lo standard del settore, sappiamo ormai molto, per non dire quasi tutto, ma c’è sempre spazio per nuove informazioni. Ecco che gli ultimi rumor ci mostrano quindi i colori della serie, principali ed esclusivi, e altre informazioni su RAM e memoria interna.

Avevamo già visto i nuovi colori della serie S23, e ora grazie al leaker SnoopyTech e a Ross Young di DSCC possiamo avere un quadro più chiaro. Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra saranno disponibili in quattro colori principali: verde, beige, rosa chiaro e nero. Mentre in alcuni mercati, e solo sullo store Samsung (non è chiaro se solo per i Galaxy S23 Ultra), saranno disponibili altri quattro nuovi colori: grigio, azzurro, verde chiaro e rosso.

L’altra informazione riguarda RAM e memoria interna. A quanto sembra, la variante da 128 GB resterà, ma solo in pochissimi mercati. Secondo Ahmed Qwaider, e Ice Universe conferma, Samsung offrirà il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ in due configurazioni di memoria: 8/256 GB e 8/512 GB. La versione più comune sarà quella da 8 GB/256 GB, mentre quella da 128 GB arriverà in pochissimi Paesi. Per quanto riguarda la versione Ultra arriverà in quattro varianti: 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB ed infine 12/1 TB.