Sin dal primo approccio con PlayStation 5, Sony ha mostrato che la console può benissimo essere posizionata sia in verticale che in orizzontale. Anzi, la posizione verticale è quella maggiormente pubblicizzata in quanto la console viene vista anche come un complemento d’arredo.

Tuttavia, utilizzare per lungo tempo PlayStation 5 in questa posizione potrebbe danneggiarla seriamente. A lanciare questa notizia sono alcuni riparatori esperti che sottolineano i potenziali danni a cui i giocatori vanno incontro.

Stando ad un report pubblicato su wololo.net, utilizzare la console Sony in verticale per molto tempo la porta lentamente alla rovina totale. Le conseguenze a lungo termine indicano proprio la morte definitiva della console a causa di danni hardware irreparabili.

Come dichiarato da Ben Montana, uno dei tecnici intervistati il problema principale dell’utilizzo in posizione verticale è legato al sistema di raffreddamento. Il liquido utilizzato per raffreddare la APU è sostanzialmente del metallo liquido che in alcuni casi tende a fuoriuscire dal corretto flusso. Mancando del liquido nel ricircolo, il flusso diventa irregolare e causa dei surriscaldamenti.

Un difetto hardware di PlayStation 5 potrebbe portare alla morte definitiva della console Sony utilizzata per lungo tempo in posizione verticale

Il tecnico ha cercato di attirare l’attenzione di Sony su questo aspetto ma, al momento, inutilmente. Il rischio di gravi danni per le PlayStation 5 tenute in verticale è estremamente elevato. Inoltre, più tempo sono rimaste in questa posizione, maggiori potrebbero essere le probabilità di incorrere in questo problema. Tutti i modelli di PS5 sono coinvolti, nessuno escluso. Questo significa che anche le varianti Digital Edition potrebbero presentare perdite nel sistema di raffreddamento.

La morte definitiva della PlayStation 5 a causa di questo problema non è prevedibile, tuttavia ci sono alcuni segnali a cui prestare attenzione. Nel caso in cui le ventole dovessero girare a velocità più alte del solito, potrebbero esserci problemi di surriscaldamento. Infatti, venendo meno la capacità di dissipazione del liquido, le ventole entrerebbero in funzione per limitare il surriscaldamento.

Inoltre, se capita che la vostra console si spegne improvvisamente senza motivo, potrebbe trattarsi di un sistema di protezione per limitare il surriscaldamento delle componenti. In questi casi, conviene contattare l’assistenza per verificare che sia tutto a posto ed intervenire per tempo in caso di problemi.