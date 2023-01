Quando a tavola vi abbuffate, non siete sempre gli unici responsabili. A quanto pare, insieme a voi, c’è anche un altro responsabile che vi fa mangiare troppo quando vi sedete a tavola. L’incredibile scoperta è stata pubblicata di recente sul The Faseb Journal.

Ma urge fare un passo indietro: studi precedenti avevano dimostrato che un elemento responsabile delle abbuffate è il gene CRTC1. Infatti, è stato ampiamente visto anche in letteratura come la sua disattivazione inneschi un aumento di peso nei topi.

Abbuffate a tavola a causa di una molecola: ecco cosa accade

Tuttavia, non era stato ancora scoperto in quali cellule del cervello avvenisse la sua azione inibitrice. Il gruppo di ricercatori dell’Osaka Metropolitan University guidati dal dott. Shigenobu Matsumura, ha posto il focus sui neuroni che esprimono il recettore melanocortina-4 (MC4R), essendo che sono le mutazioni di questo gene a causare l’obesità.

Gli esperti, quindi, hanno dato vita a dei topi che non esprimono CRTC1 e che quindi non hanno nessuna inibizione tramite l’utilizzo di neuroni con MC4R. Dai risultati si evince che dalla combinazione di questi interruttori, nell’ambito di una dieta standard, non c’è stato alcun aumento di peso negli animali a differenza di un’alimentazione ipercalorica. Ciò che fatto sì che i topi mangiassero di tutto, sviluppando anche il diabete.

Il dott. Matsumura ha dichiarato : “Questo studio ha rivelato il ruolo svolto dal gene CRTC1 nel cervello e parte del meccanismo che ci impedisce di mangiare in eccesso cibi ipercalorici, grassi e zuccherati.” La speranza degli esperti è che questi risultati migliorino un tempestivo intervento terapeutico contro l’obesità