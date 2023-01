Il 2022 è terminato da poco ed ha segnato un periodo non proprio positivo nel settore del mercato automobilistico, soprattutto quello italiano. Rispetto al 2021, durante l’anno appena trascorso ha visto una percentuale nettamente più bassa riguardo alle vendite di auto elettriche. In particolare, è stato raggiunto il 3,7% contro il 4,6% dell’anno precedente. Nonostante questo, secondo la classifica della UNRAE in Italia sono state comunque vendute diverse auto elettriche e sul podio vi è di nuovo la Fiat 500.

Fiat 500 è l’auto elettrica più venduta in Italia nel corso del 2022

Nonostante non sia stato un anno particolarmente positivo per il mercato automobilistico, nel nostro paese sono state comunque immatricolate diverse auto elettriche. In particolare, nel corso del 2022 i veicoli immatricolati sono stati pari a 49.536.

Ma quale auto elettrica è stata la più venduta in Italia in questo anno appena passato? Secondo la classifica della UNRAE, al primo posto si è piazzata nuovamente la Fiat 500, già ampiamente piazzata sul podio nel corso di questi mesi. In particolare, sono state immatricolati ben 6.285 nuovi veicoli.

Al secondo posto della classifica, invece, troviamo la Smart ForTwo, con un totale di 4.545 nuove immatricolazioni. Segue poi al terzo posto la Tesla Model Y con un totale di 4.276 immatricolazioni. Per quanto riguarda le auto ibride HEV con tecnologia Full Hybrid e Mild Hybrid, sono stati immatricolati un totale di 49.536 nuove auto.

Al primo posto di questa classifica, si è posizionata invece la Fiat Panda con un totale di 91.694 nuove immatricolazioni, a cui seguono al secondo e al terzo posto rispettivamente Lancia Ypsilon e Ford Puma con 35.583 e 27.038 immatricolazioni.